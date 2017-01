Roma, 19 gen. (askanews) - Antonio Tajani, neo-presidente dell'Europarlamento, lanciato oggi un "messaggio di solidarietà" a tutte le persone colpite dalle nuove scosse di terremoto in centro-Italia, "questi cittadini europei che stanno vivendo momenti drammatici, affinchè la Commissione europea possa accelerare i tempi per erogare i fondi di solidarietà, con il nostro sostegno".

Tajani ha parlato davanti all'assemblea europea, sottolineando che "la situazione è veramente disastrosa. Il terremoto ha provocato una valanga e la valanga ha sommerso un albergo e stanno tutti sono sotto la valanga, che ha sommerso l'albergo. Questa è la situazione drammatica".

Il capo dell'Europarlamento ha poi detto di avere parlato con il comandante generale della Guardia di Finanza e di auspicare - anche se "sei ore di marcia sono tante" che possano riuscire a trovare i dispersi nell'hotel finito sotto la slavina nel pescarese.

"Dovremo veramente fare di tutto per dare risposte concrete - ha concluso - vivere con centinaia di scosse, e sono state centinaia, non è certo facile. Vi ringrazio come italiano per la solidarietà che vorrete inviare ai nostri compatrioti".