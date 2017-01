Tajani: dedico mia elezione a vittime di terremoto e terrorismo

Strasburgo, 17 gen. (askanews) - "Ringrazio tutti anche, chi ha votato per gli altri candidati in questo grande confronto democratico: sarò il presidente di tutti, rispetterò tutti i deputati di tutti i gruppi politici. Voglio dedicare questo risultato alle vittime del terremoto che ha colpito il mio paese, che stanno ancora vivendo momenti di grande difficoltà, perché fa molto freddo; a loro va il messaggio di solidarietà di questo parlamento, come a tutte le vittime del terrorismo". Sono le prime parole di Antonio Tajani come presidente del Parlamento europeo, pronunciate a Strasburgo dopo l'annuncio della sua elezione.

Non bisogna "dimenticare coloro che soffrono in questo momento, i senzatetto e coloro che non hanno lavoro", ha aggiunto Tajani. "Dedicare a loro e a tutti coloro che sono in difficoltà in questo momento il nostro sentimento comune di solidarietà è il messaggio migliore che da Strasburgo può partire stasera per i nostri concittadini".

"Grazie a tutti per aver partecipato a questa grande competizione democratica, manterrò tutte le promesse fatte", ha concluso il neo presidente del Parlamento europeo.