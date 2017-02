Sull'ultimo New Yorker, Putin in copertina e testata in cirillico

Roma, 24 feb. (askanews) - I timori di una volta, l'ipotesi che i cavalli dei cosacchi sarebbero arrivati ad abbeverarsi nelle fontane del Vaticano, sembravano ormai dimenticati ma il rinnovato clima di strisciante guerra fredda tra l'orso russo e l'occidente rinfocola paure mai rimosse. L'ultimo numero del New Yorker, in linea con questo clima diffuso, evoca i fantasmi del passato con ironia. Il magazine esce infatti con in copertina un ritratto disegnato del presidente russo Putin, e sin qui niente di strano, ma la testata della rivista sarà scritta in cirillico.

Presentando il numero sul suo sito web, il New Yorker precisa: "Vladimir Putin può aver influenzato le elezioni presidenziali Usa ma i suoi piani sono molto più ambiziosi". E dal canto suo, Barry Blitt, il disegnatore che firma la copertina, mette le mani avanti. Se i russi stanno per conquistare il mondo - celia - tanto vale prepararsi. "Sto disseppellendo il mio cirillico", dice Blitt.