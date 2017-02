Sudcorea, erede di Samsung appare in manette per interrogatorio

Roma, 18 feb. (askanews) - Con le manette ai polsi, l'erede del gigante dell'elettronica Samsung, Lee Jae-yong, è apparso oggi per essere interrogato sul suo coinvolgimento nel grande scandalo che è costato la destituzione, ancora non completata, della presidente sudcoreana Park Geun-hye.

Lee è sospettato di aver pagato 40 milioni di dollari in mazzette a Choi Soon-sil, l'amica di Park legata a un potente culto sciamanico e considerata dalla stampa la "Rasputin sudcoreana". Le tangenti sarebbero servite a garantire politiche accondiscendenti al grande gruppo industriale il cui fatturato rappresenta il 20 per cento circa del Pil dell'intero paese.

Il capo de facto del chaebol (conglomerato industriale) più importante del paese, si è mostrato di fronte a molti giornalisti e fotografi a testa bassa. E' stato zitto alle domande dei giornalisti, mentre le manette luccicavano sotto l'abito elegante. Un badge appuntato sul petto indicava il suo numero di matricola da detenuto.

Durante la sua prima notte in prigione, Lee è stato tenuto in una cella singola e non nelle celle a sei. Si tratta di un privilegio accordato ai dignitario. Tuttavia, per un uomo abituato a vivere in una casa di lusso, da 4 milioni di dollari, deve essere stato duro accomodarsi in 6,27 metri quadrati.

Il "Choigate", come la stampa sudcoreana ha cominciato a chiamare il maxiscandalo, consiste nelle "donazioni" generose che i membri dei chaebol più importanti del paese asiatico hanno pagato a delle ong di Choi in modo da usare la sua influenza sulla presidente per ottenere favori.

(Fonte Afp)