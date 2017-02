Sudafrica, 1.054 rinoceronti uccisi nel 2016: un calo del 10%

Johannesburg, 27 feb. (askanews) - I bracconieri hanno ucciso 1.054 rinoceronti in Sudafrica nel 2016, un numero in calo per il secondo anno consecutivo ma ancora troppo elevato per i difensori dei diritti degli animali. Lo ha annunciato il ministero dell'Ambiente.

"Le statistiche per il 2016 mostrano un calo del numero dei rinoceronti uccisi dai bracconieri del 10,3 per cento su tutto l'arco del Paese. Sono stati uccisi 1.054 rinoceronti rispetto ai 1.175 dell'anno 2015", ha indicato il ministero in un comunicato.

Inoltre, lo scorso anno sono state arrestate 680 persone, la maggior parte delle quali nel celebre parco Kruger, per bracconaggio: un numero raddoppiato rispetto al 2015. "Queste bande criminali armate fino ai denti (...) non indietreggiano di fronte a nulla per mettere mano sui corni dei rinoceronti", ha proseguito il ministero, che ha elogiato gli sforzi sul terreno dei rangers (le guardie armate dei parchi).

Dopo aver raggiunto il picco nel 2014 con 1.215 animali uccisi, il bracconaggio di rinoceronti conosce da due anni un lieve calo.

(fonte AFP)