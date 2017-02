Su sito WPost compare la scritta:"Democrazia muore nell'oscurità"

New York, 22 feb. (askanews) - "La democrazia muore nell'oscurità". Da ieri sera, questa scritta appare, in corsivo, sotto il nome della testata della versione online del Washington Post, che porta a un ulteriore livello lo scontro con Donald Trump. Per Steve Bannon, il superconsigliere del presidente degli Stati Uniti, invece, "l'oscurità è una cosa buona".

Il quotidiano aveva già inaugurato lo slogan su Snapchat; venerdì scorso, la portavoce Kris Coratti aveva confermato che lo slogan, usato per la prima volta dall'editore Jeff Bezos, lo scorso anno, avrebbe ricevuto maggiore diffusione. "È qualcosa che diciamo internamente da molto tempo, parlando dei nostri obiettivi.Pensavamo che fosse una bella e concisa espressione dei nostri valori, che illustra chi siamo ai molti milioni di lettori che sono entrati in contatto con noi per la prima volta nell'ultimo anno. Abbiamo cominciato con i nostri lettori più nuovi su Snapchat e pensiamo di presentarla su altre piattaforme nelle prossime settimane".

l Washington Post ha quindi voluto riaffermare i propri valori, sottolineando l'importanza della libertà di stampa, e avvicinarsi a nuovi potenziali elettori, dopo l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca. Un'elezione che, per esempio, ha fatto registrare un forte aumento degli abbonati al New York Times.

Lo scorso anno, mesi prima dell'elezione di Trump, Bezos aveva dichiarato: "La democrazia muore nell'oscurità. Certe istituzioni hanno un ruolo importante per fare in modo che ci sia luce. E credo che il Washington Post abbia un ruolo importante per il solo fatto di essere situato nel cuore di Washington". Dopo l'elezione di Trump alla Casa Bianca, Bannon aveva dichiarato che "l'oscurità è una cosa buona. Dick Cheney, Darth Fener, Satana. Questo è il potere. Ci aiuta quando loro (i liberal e i media, ndr) sbagliano, quando sono ciechi rispetto a chi siamo e cosa facciamo".

Trump attacca quasi quotidianamente i maggiori media del Paese, accusati di diffondere informazioni false per screditarlo; pochi giorni fa, li ha definiti "il nemico del popolo americano". Molti media, invece, denunciano le bugie pronunciate dal nuovo presidente; secondo il Washington Post, finora Trump ha pronunciato 132 affermazioni false o ingannevoli.