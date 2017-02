Studio: la povertà più pericolosa per la salute dell'obesità

Chi è senza mezzi vive in media due anni di meno dei ricchi

Parigi, 1 feb. (askanews) - Le persone che occupano i gradini più bassi della scala socioeconomica possono vivere in media due anni di meno rispetto a chi si trova nelle fasce più alte, secondo uno studio su larga scala. Questo fa della povertà un fattore di rischio di malattia e morte prematura più elevato del consumo eccessivo di alcol o dell'obesità e quasi uguale a quello posto dall'inattività fisica, spiegano i ricercatori. In media un rango sociale basso toglie 25 mesi all'aspettativa di vita, contro i sei mesi di un forte consumo di alcol e gli otto mesi dell'obesità, secondo Lifepath, un consorzio finanziato dalla Commissione europea che ha condotto lo studio. Il diabete accorcia la vita di quasi quattro anni, il fumo di quasi cinque.

Lo studio rappresenta il primo tentativo di misurare il rischio sanitario posto dallo status socioeconomico rispetto ad altri fattori "modificabili", almeno nei paesi ad alto reddito, spiegano i ricercatori. "Uno status socieeconomico basso è uno dei predittori più efficaci di morte prematura al mondo, ma spesso le autorità non lo considerano un fattore di rischio da correggere" afferma Lifepath in una nota. "Dato che si tratta di circostanze modificabili, dovrebbero essere incluse nella lista dei fattori di rischio presi di mira nelle strategie sanitarie globali" afferma Silvia Stringhini dell'Ospedale universitario di Losanna, che ha guidato lo studio. Il fumo, l'alcol e l'inattività sono già obiettivi delle politiche di sanità pubblica nazionali e globali. Il rango sociale potrebbe essere migliorato con politiche diverse su educazione fisco, si legge nello studio pubblicato sulla rivista The Lancet.

La ricerca ha rielaborato i dati di 48 studi precedenti su oltre 1,7 milioni di persone in sette Paesi ricchi, Australia, Gran Bretagna, Francia, Italia, Portogallo, Svizzera e Usa. Gli studiosi hanno ammesso che il limita dello studio è che è stata usata solo l'occupazione dei partecipanti, da spazzino ad amministratore delegato, per determinarne lo status socioeconomico.

(fonte Afp9