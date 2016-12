Studio, gli insaccati potrebbero favorire l'asma

Roma, 21 dic. (askanews) - Salame, prosciutto, salsicce e altri insaccati potrebbero favorire l'asma secondo uno studio scientifico pubblicato sulla rivista medica Thorax. Lo studio, effettuato su un campione di oltre 1000 francesi, dimostrerebbe che non bisognerebbe mai consumare oltre 70 grammi al giorno di carne lavorata come gli insaccati per non avere conseguenze sulla salute. Molto meglio, dicono gli studiosi, la dieta mediterranea.

Il campione era composto da una metà di persone afflitte da asma e dall'altra metà di non asmatici. Per tutti l'alto consumo di insaccati mostrava un acutizzarsi di determinati sintomi, dalla mancanza di fiato, al fischio polmonare ai dolori toracici.

Lo studio in ogni caso non propone di abolire il consumo di insaccati ma suggerisce una dieta quanto più possibile varia. Parlando alla Bbc, Catherine Collins della British Dietetic Association, commentando lo studio raccomanda "Una dieta variata stile mediterraneo", e il consumo di alimenti freschi, "che uno soffra o no di asma".