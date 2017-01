Strage Istanbul, nuovi arresti nella notte e torna pista uigura

Ankara, 5 gen. (askanews) - Le unità di elite della polizia turca hanno condotto altri arresti nella notte tra mercoledì e giovedì nell'ambito delle indagini sull'attentato al club Reina di Istanbul in cui sono morte 39 persone e sono stati rafforzati i controlli alle frontiere per evitare che il killer, che è ancora in fuga ma di cui le autorità turche hanno annunciato di conoscere l'identità, riesca a fuggire.

Gli arresti, di cui non è stata data una cifra, sono stati condotti nella comunita di uiguri provenienti dallo Xinjiang cinese, ha scritto l'agenzia Anadolu. Torna quindi la pista della minoranza turcofona che era stata avanzata all'indomani della strage. La polizia ha riferito di aver ricevuto una soffiata su complici dell'attentatore nascosti nelle zone dove sono stati effettuati i raid.

Esclusi gli ultimi arresti, fino ad ora sono state fermate almeno 36 persone nel corso delle indagini. Secondo l'agenzia Dogan controlli su tutti i veicoli e i passeggeri sono stati istituiti al confine di Edirne, alla frontiera terrestre con Grecia e Bulgaria.

(fonte afp)