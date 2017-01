Istanbul, 18 gen. (askanews) - Il presunto autore della strage di Capodanno a Istanbul, Abdulgadir Masharipov, arrestato nella notte tra lunedì e martedì, ha detto di avere ricevuto ordini diretti da Raqqa, roccaforte del Gruppo dello Stato islamico in Siria. Secondo il quotidiano Hurriyet e la Cnn turca, che citano degli estratti del suo interrogatorio, il killer in origine avrebbe voluto colpire piazza Taksim, ma avrebbe rinunciato a causa dell'imponente dispositivo di sicurezza.

"Ho ricevuto istruzioni da Raqqa. Ho ricevuto l'ordine di condurre un attacco a Taksim la sera di Capodanno", ha dichiarato Masharipov. "Sono andato a Taksim la sera di Capodanno ma c'erano misure (di sicurezza) importanti. Ho realizzato che l'attacco non sarebbe stato possibile e ho ricontattato la persona che mi aveva dato l'ordine", ha aggiunto.

Dopo avere ricevuto l'ordine di trovare un altro obiettivo nella zona, Masharipov avrebbe preso un taxi dirigendosi al night club Reina, luogo che "sembrava propizio per un attacco", in considerazione del fatto che "a prima vista non sembravano esserci ingenti misure di sicurezza". Qui ha aperto il fuoco, uccidendo 39 persone, prima di dileguarsi. Una fuga durata oltre due settimane, che si è conclusa con l'arresto nel corso di un blitz in un appartamento del quartiere di Esenyurt a Istanbul.

(fonte afp)