Strage Istanbul, in un video killer si nasconde in parcheggio

Roma, 6 gen. (askanews) - L'attentatore che la notte di Capodanno ha ucciso 39 persone, per la maggior parte stranieri, facendo irruzione e sparando al club Reina di Istanbul si è nascosto in un parcheggio e ha osservato la polizia dopo l'attacco e prima di fuggire. Lo rivela un video di sorveglianza visionato e pubblicato da Hurriyet.

Dopo che il video-selfie in piazza Taksim dell'attentatore è stato diffuso il personale di un parcheggio che si trova a 5-6 minuti a piedi dalla discoteca istanbuliota in una strada senza uscita ha ricordato di aver visto l'uomo quella notte nelle telecamere di sorveglianza. Il membro dello staff del parcheggio ha ricordato di aver visto l'uomo nascosto in uno dei posti-auto e pensando che stesse urinando sul muro gli ha intimato di andarsene.

La caccia all'uomo in Turchia continua e se le autorità hanno dichiarato di conoscere l'identità e i media hanno rilanciato l'ipotesi che si tratti di un cittadino della minoranza uigura, restano dubbi su dove si trovi. Per alcune fonti sarebbe ancora a Istanbul.