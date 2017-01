La rivendicazione in un comunicato sui social media

Beirut, 2 gen. (askanews) - Lo Stato Islamico ha rivendicato l'attentato di Capodanno al club Reina di Istanbul in cui sono morte 39 persone con un comunicato diffuso sui social media in cui il gruppo jihadista dichiara che "uno dei soldati del Califfato" ha colpito. L'attentatore è ancora in fuga.

Nel comunicato si riferisce che l'attentatore ha usato granate e una pistola nell'assalto e l'Isis accusa la Turchia di servire i cristiani. L'attentato è la risposta all'intervento militare turco in Siria contro lo Stato Islamico, aggiunge la nota.

La maggior parte delle vittime sono straniere. Nell'attentato anche 69 persone sono rimaste ferite.

(fonte afp)