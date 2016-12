Strage Berlino, rilasciato presunto attentore pachistano

Non ci sono prove che fosse nel camion che ha travolto la folla

Roma, 20 dic. (askanews) - Il richiedente asilo pachistano fermato ieri con l'accusa di essere l'autore della strage al mercatino di Natale di Berlino, dove sono morte 12 persone, è stato rilasciato. Lo rende noto la procura tedesca, spiegando che le prove a suo carico sono insufficienti. "L'accusato, arrestato per l'attacco sul mercato di Natale di Berlino è stato rilasciato stasera su ordine della procura federale" si legge in una nota. "I test forensi eseguiti finora non hanno fornito indicazioni sulla presenza dell'accusato nell'abitacolo del camion durante l'attacco".

Oggi la polizia aveva detto di essere "incerta" delle responsabilità dell'uomo, un 23enne, aggiungendo che probabilmente c'era ancora un "pericoloso criminale" in libertà. L'uomo era stato catturato ieri sera con l'ausilio di un testimone, che aveva detto di averlo visto scendere dal camion, lanciato sulla folla del mercato, e che lo aveva pedinato per due chilometri prima che la polizia lo arrestasse. Già ieri sera l'uomo aveva negato ogni responsabilità nell'attacco.

(fonte Afp)