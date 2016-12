Strage Berlino, imminente operazione polizia in Nordreno-Vestfalia

Roma, 21 dic. (askanews) - La polizia nel Nordreno-Vestfalia, un Land della Germania, sta preparando "azioni imminenti" in relazione all'attentato contro un mercatino di Natale di lunedì sera a Berlino, in cui sono rimaste uccise dodici persone. Lo riporta l'agenzia di stampa Dpa.

Gli agenti tedeschi stanno dando la caccia a un ragazzo tunisino, il cui documento è stato rinvenuto nell'abitacolo del tir utilizzato nell'attentato. Il giovane, secondo il quotidiano Sueddeutsche Zeitung, aveva ricevuto un permesso per restare in Germania ad aprile, ma era stato classificato come soggetto "pericoloso" dalle autorità. Per la precisione aveva ottenuto un Duldungsbescheinigung, un documento che consente la permanenza su territorio tedesco senza aver ancora ottenuto l'asilo.

Era sotto osservazione per i suoi legami con il predicatore Abu Walaa, accusato di estremismo islamico, ma questo mese era riuscito a far perdere le sue tracce. Secondo il quotidiano ha utilizzato tantissime diverse identità, almeno otto, e con una di queste aveva presentato richiesta di asilo. A novembre la polizia ha arrestato Abu Walaa insieme con altri quattro uomini, considerati legati allo Stato Islamico in Germania.

Il tunisino, che ha età compresa tra i 21 e i 23 anni, possiede inoltre diversi passaporti ed era noto alla polizia per lesioni personali gravi. Secondo Die Welt il ragazzo sarebbe ferito: si chiama Anis A. ed è nato nel 1992 a Tataouine, città nel sud della Tunisia.