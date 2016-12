Strage a Berlino nel mercatino di Natale, cosa sappiamo finora

Berlino, 20 dic. (askanews) - Un camion è piombato su un affollato mercatino natalizio di Berlino ieri sera, uccidendo 12 persone e ferendone 48, in quello che la cancelliera tedesca Angela Merkel ha chiamato "un attacco terroristico". Poco dopo la strage è stato arrestato un rifugiato pachistano, ma oggi la polizia ha detto di dubitare che sia lui l'autore della carneficina e ha ammesso che "un pericoloso criminale", il guidatore del tir, potrebbe ancora essere in libertà, armato,. Ecco cosa sappiamo di un avvenimento che ricorda l'orrore di Nizza, dove il 14 luglio scorso un camion è piombato sulla folla che seguiva lo spettacolo dei fuochi d'artificio sulla promenade des Anglais.

Cosa è accaduto =============== Attorno alle 20 di ieri un tir è stato lanciato per 80 metri su un affollato mercatino di Natale frequentato da berlinesi e turisti, travolgendo bancarelle di legno e persone. In 12 sono morti, 48 i feriti. Un richiedente asilo pachistano, che si pensava fosse alla guida del mezzo con targa polacca, è stato arrestato poco dopo, ma oggi la polizia tedesca ha detto di non esser certa che si tratti dell'autore della strage, dopo l'uomo ha negato ogni responsabilità. In seguito la polizia ha detto che una persona, identificata poi come il camionista polacco, è stata trovata uccisa a colpi di arma da fuoco nell'abitacolo. La strage è avvenuta in Breitscheidplatz, ai piedi della Gedaechtniskirche, la chiesa del ricordo, le cui rovine devastate da un bombardamento nella Seconda guerra mondiale sono state preservate come un ricordo degli orrori della guerra. Tra dispersi, una ragazza italiana di Sulmona che viveva a Berlino, di cui si sono perse le tracce da ieri sera e il cui cellulare è stato trovato sulla scena della strage.

Un attacco ========== la cancelliera Angela Merkel ha detto che l'attacco è un "atto terroristico" e ha espresso il timore, prima che la polizia facesse marcia indietro sul pachistano, che la strage sia stata commessa da un rifugiato. In ministero degli Interni ha detto che non c'è motivo di chiudere i popolari mercatini di Natale tedeschi. "Non dobbiamo permettere che il nostro stile di vita libero ci venga sottratto" ha affermato in una nota. La procura federale ha assunto le redini dell'inchiesta, come accade sempre quando si sospetta un atto di terrorismo.

Il sospettato ============= il quotidiano Die Welt ha scritto che un uomo è stata arrestato con l'aiuto di un testimone che l'ha seguito mentre lasciava a piedi a scena del delitto. Il passante ha visto l'uomo saltare dal tir e l'ha seguito per due chilometri, al telefono con la polizia, che aggiornava continuamente. L'arresto è avvenuto nei pressi del parco del Tiergarten. Ma oggi il capo della polizia di Berlino ha detto di essere "non certa" che l'uomo arrestato sia coinvolto e avvertito che un "pericoloso criminale" potrebbe ancora essere in libertà. "E' possibile che abbiamo un pericoloso criminale nell'area e questo naturalmente innervosisce il pubblico" ha detto Klaus Kandt, aggiungendo "naturalmente stiamo rafforzando el misure di sicurezza". La polizia ha detto di non poter escludere che più persone siano coinvolte nell'attacco.

Il camion ========== il proprietario polacco del tir ha identificato come il camionista l'uomo trovato nell'abitacolo del mezzo, ucciso a colpi di arma da fuoco. Il direttore della società Lukasz Wasik, ha detto che il conducente aveva 37 anni e trasportava prodotti di acciaio Thyssen dall'Italia a Berlino.

(fonte Afp)