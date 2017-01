Stop Usa a rifugiati, ambasciatore Libia: "Decisione discutibile"

Roma, 30 gen. (askanews) - Il divieto di ingresso deciso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nei confronti dei cittadini di sette Paesi islamici è "una decisione discutibile" e "difficile da capire": lo ha affermato l'ambasciatore libico in Italia, Ahmed Safar.

"E' un provvedimento che non ha motivazioni di emergenza. Oggi nessuno pensa che gli Stati Uniti stiano affrontando una emergenza sicurezza. E' davvero una decisione discutibile", ha detto il capo della missione diplomatica della Libia parlando ad askanews a margine di un convegno tenuto a Roma oggi.

L'ambasciatore ha da ridire anche sui "criteri di selezione" dei sette Paesi messi al bando: Iraq, Iran, Somalia, Sudan, Libia, Siria e Yemen. "Si tratta di Paesi che in comune hanno l'Islam e non si può non pensare che il bando sia diretto i musulmani", ha detto Safar.

"Per quanto riguarda la Libia, abbiamo appena celebrato, noi e gli americani, la sconfitta dello Stato Islamico (Isis) a Sirte con il supporto dell'aviazione Usa, perciò siamo sorpresi che la nuova amministrazione americana continui a considerare la Libia un Paese a rischio in termine di terrorismo", ha concluso l'ambasciatore.