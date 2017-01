Sparatoria in Florida, il killer incriminato rischia pena di morte

Non è ancora esclusa la pista terroristica

Roma, 8 gen. (askanews) - Esteban Santiago, il 26enne accusato della sparatoria all'aeroporto di Fort Lauderdale in Florida in cui sono morte cinque persone, è stato incriminato e rischia la pena di morte, scrive Bbc.

Il sospettato, che è attualmente agli arresti, aveva comprato un biglietto di sola andata per la Florida. Le autorità hanno dichiarato di non conoscere ancora le ragioni del gesto e di non aver escluso la pista terroristica.

Nel corso delle indagini, gli investigatori stanno valutando anche quanto possano avere influito i disturbi mentali lamentati da Santiago, che si era recato presso l'ufficio del Fbi in Alaska per dichiarare di sentire delle voci e perché pensava di essere controllato da un'agenzia di intelligence Usa. All'epoca la sua arma, registrata, era stata confiscata ma successivamente a dicembre gli era stata restituita. Non è chiaro se sia la stessa pistola usata nella sparatoria.