Sparatoria in aeroporto: autore è Estaban Santiago, ex militare

New York, 6 gen. (askanews) - L'autore della sparatoria nell'aeroporto di Fort Lauderdale, in Florida, a pochi chilometri da Miami, si chiama Esteban Santiago e sarebbe un ex militare. Lo sostengono alcuni media Usa che citano un senatore americano della Florida, Bill Nelson. L'uomo ha ucciso almeno 5 persone aprendo il fuoco con una pistola nell'area in cui si ritirano i bagagli.