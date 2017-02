Sondaggio Quinnipiac: tasso di approvazione Trump crolla al 38%

New York, 23 feb. (askanews) - Il tasso di approvazione per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua a scendere, secondo i sondaggi della Quinnipiac University. Dall'ultima rilevazione emerge che solo il 38% degli americani approva l'operato del nuovo presidente, mentre il 55% lo boccia. La differenza di 17 punti è la peggiore registrata dal suo ingresso alla Casa Bianca, il 20 gennaio.

Il precedente sondaggio, condotto all'inizio del mese, aveva registrato una differenza di nove punti, tra il 42% di approvazione e il 51% di disapprovazione. "La popolarità di Trump sta affondando come un masso" ha detto Tim Malloy, vicedirettore del sondaggio, sottolineando che si tratta di "un terribile sondaggio a un mese dall'insediamento". Trump è stato bocciato su "onestà, empatia e capacità di unire" e l'approvazione per la sua "intelligenza e la capacità di leadership ha subito un crollo record".

I sondaggi sul tasso di approvazione per Trump hanno finora mostrato dati molto diversi, secondo RealClearPolitics, che tiene conto di tutte le rilevazioni. Molti sondaggi posizionano il tasso di approvazione intorno al 45%, mentre per il 'conservatore' Rasmussen sarebbe del 51 per cento. Il sondaggio della Quinnipiac University è stato condotto su 1.323 persone, con un margine di errore del 2,7 per cento.