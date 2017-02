Somalia, presidente: presto strategia per far fronte a carestia

Roma, 22 feb. (askanews) - Metteremo a punto "una strategia per scongiurare una catastrofe" causata dalla carestia che sta colpendo le regioni settentrionali della Somalia: questo l'impegno assunto oggi dal presidente somalo Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo durante la cerimonia di insediamento a Mogadiscio, riportata da un corrispondente di Voice of America.

Stando all'allarme lanciato dall'Onu nei giorni scorsi, quasi la metà della popolazione somala, circa 6,2 milioni di persone, vive nell'insicurezza alimentare grave o ha bisogno di sostegno nei mezzi di sostentamento. Si prevede che 944.000 bambini soffriranno di malnutrizione in forma acuta quest'anno, inclusi 185.000 bambini che saranno gravemente malnutriti e che avranno bisogno di sostegno urgente salvavita. Secondo le agenzie Onu si rischia che i bambini malnutriti possano però essere 270.000 nei prossimi mesi.

Nel 2011 in Somalia morirono 260.000 persone, fra cui 133.000 bambini, a causa della carestia che allora colpiì la regione del Corno d'Africa. A sei anni di distanza, la regione è di nuovo sull'orlo di una nuova carestia, che per il momento è stata dichiarata solo in due province del Sud Sudan, dove vivono più di 100.000 persone.