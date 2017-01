Giacarta, 2 gen. (askanews) - Il socio in affari indonesiano di Donald Trump sta pensando di imitare il miliardario Usa e di correre per la presidenza del suo Paese. Hary Tanoesoedibjo, che sta costruendo in Indonesia due strutture immobiliari di gran lusso per conto della Trump Organization, ha detto alla Australian Broadcasting Corporation che per il bene dell'Indonesia sta pensando di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2019. "Se non c'è nessuno a cui posso credere per risolvere i problemi del Paese, potrei tentare di correre per la presidenza" ha detto il magnate dei media e dell'immobiliare, che ha un suo partito politico. "Abbiamo bisogno di un leader con integrità che possa offrire una soluzione al Paese" ha aggiunto il miliardario 51enne.

Se Tanoesoedibjo avesse successo, ci sarebbero due capi di Stato che sarebbero anche soci in affari, il che non farebbe che aumentare le preoccupazioni per i conflitti di interesse di Trump. Trump, che si insedierà il prossimo 20 gennaio, ha cercato di sedare i timori affermando che durante la sua presidenza "non verranno stretti nuovo accordi" e che i suoi due figli maschi gestiranno il suo gruppo.

In Indonesia, Tanoesoedibjo sta lavorando su un progetto di Trump fuori Giacarta e su un altro nell'isola di Bali, entrambi alle fasi iniziali. Il progetto nei pressi della capitale riguarda una superficie di 700 ettari e comprende un campo da golf, un country club e ville, secondo il sito web di Trump Hotels. L'albergo di Bali verrà costruito su una scogliera che si affaccia su un famoso tempio hindu. In un recente intervista al New York Times, Tanoesoedibjo aveva detto che i progetti non rappresentano un potenziale conflitto di interessi pe ril presidente eletto. "La sua famiglia e suoi figli hanno la libertà di fare affari finchè sono alla giusta distanza e non sono collegati alla posizione di presidente" aveva detto.

Tanoesoedibjo da tempo coltiva ambizioni politiche. Nel 2014 ha tentato invano di candidarsi alla vicepresidenza del Paese e ha poi fondato un partito, Indonesia unita.

