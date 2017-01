Smentito progetto incontro Trump-Putin in Islanda

Roma, 15 gen. (askanews) - Sean Spicer, che diventerà il segretario alla stampa della presidenza di Donald Trump, ha smentito oggi la notizia secondo la quale il presidente eletto intenderebbe avere un summit in Islanda col presidente russo Vladimir Putin.

La notizia era stata data dal Sunday Times, che citava come fonti funzionari britannici informati sul dossier. Il governo islandese, dal canto suo, aveva detto di non essere informato sulla questione, pur essendo in caso pronto a ospitare l'incontro.

Secondo il giornale londinese, Trump avrebbe voluto imitare l'incontro del presidente Usa Ronald Reagan col leader sovietico Mikhail Gorbaciov del 1986 che è considerato una pietra miliare nel disgelo.

Spicer su Twitter ha definito la notizia "falsa al 100 per cento".