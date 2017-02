Sito sudafricano vieta vendita asini online: per frenare massacro

Pelle richiesta in Cina per presunte proprietà medicinali

Roma, 27 feb. (askanews) - In Sud Africa, il sito di vendite online Kijiji, ha annunciato oggi il divieto alle offerte per le vendite di asini per ridurre l'abbattimento di questi animali la cui pelle è richiesta da trafficate in Cina.

"Kijiji ha deciso di vietare sul proprio sito la vendita di qualsiasi asino o mulo non solo la pelle o derivati", ha detto la società in un comunicato. "Speriamo che questo possa svolgere un piccolo ruolo nel ridurre la crudeltà su questi animali", ha aggiunto.

Negli ultimi anni, migliaia di asini sono stati uccisi in diverse regioni del Sud Africa per recuperare la loro pelle, conosciuta in Cina per presunte proprietà medicinali. Ricco di gelatina, la pelle d'asino è usato nella medicina tradizionale per la lotta contro l'insonnia o per ritardare la menopausa.

In alcune regioni della Cina, la carne del quadrupede viene mangiata. La polizia sudafricana ha recentemente trovato migliaia di pelli di asini ammassati in capannoni. Secondo la Società di prevenzione contro la crudeltà degli animali (SPCA), che plaude la decisione di Kijiji, gli animali sono di solito rubati da parte degli agricoltori e poi picchiati a morte con martelli o scuoiati vivi.

"Il tentativo di impedire l'esistenza del mercato online è un passo significativo per la protezione degli animali", ha detto SPCA. Nessuna legge in Sud Africa per ora regola l'esportazione di prodotti derivanti da asini. Ma oggi, su Kijiji, nessun asino è stato venduto.