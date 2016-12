Siria, video Isis mostra due soldati turchi bruciati vivi

Roma, 23 dic. (askanews) - Lo Stato islamico (Isis) ha diffuso un video nel quale vengono mostrati due presunti soldati turchi bruciati vivi.

Il video, nel quale appaiono due uomini in uniforme trascinati in una gabbia prima di essere bruciati, è stato pubblicato sui siti jihadisti. Le immagini, circa 19 minuti, sarebbero state dichiaramente girante nella cosiddetta "provincia di Aleppo", in Siria settentrionale.

Parlando in turco, il killer dei due uomini attacca verbalmente il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e invita alla "distruzione" in Turchia.

Il raccapricciante video ricorda quello dell'uccisione di Maaz al Kassasbeh, il pilota militare giordano che fu catturato a dicembre 2014 e poi bruciato vivo in una gabbia.

L'agenzia di stampa dell'Isis, Amaq, ha riferito il mese scorso che i jihadisti avevano catturato due soldati turchi e, separatamente, Ankara aveva confermato di aver perso il contatto con due dei suoi militari.

(Fonte Afp)