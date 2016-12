Mosca, 28 dic. (askanews) - Sono stati lanciati due ordigni sull'Ambasciata russa in Siria. Lo affermano la tv russa Ntv e l'agenzia Ria Novosti. L'attacco alla missione diplomatica a Damasco è stato definito dal ministero degli Esteri russo come parte di "attacchi ripetuti" che "dovrebbero ottenere una valutazione, dovrebbero essere condannati fermamente da tutti coloro che si oppongono al terrorismo". In base alle prime informazioni non ci sarebbero vittime, ma avviene pochi giorni dopo la tragica morte dell'ambasciatore russo in Turchia.