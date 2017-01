Roma, 23 gen. (askanews) - L'aviazione russa ha compiuto ieri, per la prima volta, un raid aereo in Siria assieme alle forze della coalizione internazionale a guida Usa. Lo ha annunciato il ministero russo delal Difesa, citato da Interfax. L'incursione aerea ha avuto per obiettivo una postazione dell'Isis vicino al Bab, nel governatorato di Aleppo.

"Due aerei da guerra russi e due aerei della coalizione internazionale hanno compiuto un raid contro strutture terroristiche", è stato spiegato in un comunicato, precisando che sono stati distrutti depositi di munizioni e carburante, nonché diverse attrezzature militari.