Siria, ribelli: negoziati di pace congelati, Damasco viola tregua

Beirut, 3 gen. (askanews) - Dopo avere retto per quattro giorni, la tregua in Siria sembra essere giunta a un punto morto dopo i bombardamenti di ieri vicino Damasco. Una grande parte dei gruppi ribelli siriani ha deciso di lasciare il tavolo dei negoziati sotto l'egida di Mosca, accusando il regime di non rispettare gli accordi di cessate il fuoco. "Queste violazioni proseguono, le fazioni ribelli annunciano il congelamento delle discussioni legate ai negoziati di Astana", hanno scritto in un comunicato 12 gruppi di opposizione siriana che avrebbero dovuto prendere parte alle trattative di fine mese in Kazachistan.

Ieri le truppe del regime, con il contributo dei miliziani sciiti libanesi Hazbollah, hanno "intensificato i loro bombardamenti" vicino Damasco e sono arrivate fino ad Ain al Figé, importante risorsa idrica per la capitale, ha annunciato l'Osservatorio siriano sui diritti umani.

I ribelli sostengono da parte loro di avere rispettato l'accordo di tregua. "Ma il regime e i suoi alleati hanno compiuto violazioni frequenti, in particolare nelle regioni di Wadi Barada e nel Ghouta orientale", hanno accusato. "Se le cose non cambiano l'accordo sarà considerato nullo e mai avvenuto".

