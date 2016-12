Beirut, 29 dic. (askanews) - A mezzanotte scatta per la Siria una tregua generale, dopo quasi sei anni di conflitto sfociato in guerra aperta. Ecco i principali momenti della guerra che ha fatto almeno 312mila morti dal 2011.

2011, LA RIVOLTA CONTRO ASSAD

15 marzo: proteste senza precedenti per domandare più libertà civili e la liberazione dei prigionieri politici. Seguono azioni di dura repressione a Damasco e Daara, culla della rivolta.

Aprile: le proteste si allargano, i manifestanti chiedono le dimissioni di Assad.

Luglio: il colonnello Riyadh al-Assad defeziona e fonda il Libero Esercito Siriano (FSA) che dalla Turchia promuove la rivolta contro il regime siriano. Gruppi islamisti si uniscono alla ribellione.

2012: È GUERRA. ASSAD BOMBARDA

1 Marzo: le forze siriane dopo quasi un mese di bombardamenti sconfiggono i ribelli nel distretto di Baba Anr, provincia di Homs

17 luglio: gli uomini dell'Fsa lanciano un'offensiva per Damasco, ma il regime resiste malgrado l'assedio

2013: Aleppo diventa il fulcro del conflitto. Entra in scena l'Iran. Armi chimiche

Nel 2013 l'aviazione siriana, con elicotteri e aerei, bombarda i quartieri di Aleppo, usando i barili-bomba, e porzioni sempre più ampie del resto del Paese.

Da aprile il movimento libanese sciita Hezbollah annuncia che sta combattendo a fianco del regime siriano. L'Iran appoggia l'alleato Assad, esponente della comunità alawita, una branca dell'islam sciita

21 agosto: l'Onu accusa il regime siriano di avere ucciso, usando armi chimiche, oltre 1.400 persone nelle aree controllate dai ribelli nei pressi di Damasco. E' la linea rossa dichiarata da Barack Obama come limite da non oltrepassare, pena un intervento militare. Ma a settembre Mosca e Washington negoziano un accordo per l'eliminazione dell'arsenale chimico siriano, cosa che permette agli Usa di non intervenire.

L'ASCESA DEI JIHADISTI

Dal 2013, le formazioni jihadiste, in primis l'ex filiale siriana di Al Qaida, il Fronte al-Nusra, fanno conquiste nel Nord, alle spese dei gruppi dell'opposizione moderata come il Libero Esercito Siriano

Nel 2014 lo Stato islamico conquista territori nel Nord, oscurando la ribellione anti-regime. L'Isis dichiara Raqqa capitale del suo 'califfato', la cui nascita viene annunciata giugno.

GLI INTERVENTI INTERNAZIONALI

Settembre 2014: Barack Obama annuncia la creazione di una coalizione internazionale per sconfiggere l'Isis. Il 23 settembre gli Usa e gli alleati arabi lanciano i primi raid contro lo Stato islamico. Il supporto aereo internazionale permette importanti conquiste territoriali da parte dei gruppi curdi, come la liberazione di Kobane a gennaio 2015.

30 settembre 2015: la Russia lancia raid aerei contro "gruppi terroristici", dichiarando l'Isis il primo obiettivo. Gli insorti e gli alleati internazionali puntano il dito contro un intervento mirato invece a sconfiggere l'opposizione moderata e rilanciare la leadership di Assad. L'esercito siriano grazie al sostegno aereo russo comincia a riconquistare territori persi negli anni precedenti.

24 agosto 2016: la Turchia lancia l'operazione Scudo dell'Eufrate nella provincia di Aleppo contro l'Isis, ma anche contro le milizie curde alleate degli Usa, considerate però gruppi terroristici da Ankara. Oggi a sostegno dei turchi, l'aviazione russa ha bombardato Al-Bab, bastione Isis a 25 chilometri da Aleppo.

LA BATTAGLIA PER ALEPPO

22 settembre 2016: l'esercito siriano annuncia l'offensiva per riprendere Aleppo Est, controllata dai ribelli. La seconda città della Siria era divisa in due dal 2012, con la parte Ovest in mano ai governativi. Il 15 novembre il regime intensifica l'attacco e nel giro di un mese riprende il controllo dell'intera città. Il 22 dicembre l'ultimo convoglio per l'evacuazione di civili e oppositori armati lascia Aleppo Est.

IL CESSATE IL FUOCO ANNUNCIATO DA PUTIN

29 dicembre: il presidente russo Vladimir Putin annuncia la firma di un accordo per la tregua su tutto il territorio siriano, sottoscritto dal governo e da 7 formazioni armate dell'opposizione. L'intesa è stata negoziata con il patrocinio russo, turco e iraniano. Mosca annuncia che presto si terranno negoziati politici per una soluzione definitiva della crisi, che saranno convocati ad Astana, in Kazakistan. (con fonte afp)