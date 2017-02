Siria, Oscar a documentario su Caschi bianchi: "Fermate la guerra"

Beirut, 27 feb. (askanews) - "I Caschi bianchi", il documentario sui famosi soccorritori siriani noti per il loro casco bianco, ha vinto l'Oscar come miglior documentario corto. Il regista Orlando von Einsiedel ha letto una breve dichiarazione del capo dei Caschi bianchi, Raed Saleh, che avrebbe dovuto partecipare alla cerimonia insieme a Khaled Khatib, autore di molte delle immagini del documentario, ma i loro passaporti non sono stati accettati.

"Siamo molto grati che questo film abbia messo in luce il nostro lavoro - ha detto Saleh - abbiamo salvato più di 82.000 civili. Invito quanti mi ascoltano a lavorare per la vita, per fermare lo spargimento di sangue in Siria e in altre parti del mondo". Sono circa 3.000 i volontari che sono diventati caschi bianchi in Siria, tra cui 78 donne, e oggi agiscono in 120 località di otto province siriane, ma solo nel territorio controllato dai ribelli.

"Dopo tre giorni in aeroporto, non siamo stati autorizzati a viaggiare per partecipare agli Oscar 2017 - ha scritto ieri su Twitter Khatib - avevo il visto per gli Stati Uniti, ma il mio passaporto non è stato accettato".

(fonte Afp)