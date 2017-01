Siria, opposizione appoggia i negoziati di Astana

Damasco, 14 gen. (askanews) - L'opposizione siriana appoggia i colloqui di pace sostenuti da Russia e Turchia in programma ad Astana, capitale kazaka, il 23 gennaio. Lo ha annunciato in un comunicato l'Alto comitato per i negoziati (Hnc), che comprende gran parte dell'opposizione siriana.

"Per quanto riguarda il prossimo incontro di Astana, l'Alto Comitato per i negoziati (Hnc) esprime il suo appoggio alla delegazione militare e la speranza che il meeting rafforzi la tregua", si legge in un comunicato di Hnc al termine di una riunione di due giorni a Riad, in Arabia Saudita. (con fonte Afp)