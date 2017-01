Siria, operazione chirurgica bombardieri russi su obiettivi Isis

Mosca, 30 gen. (askanews) - Una operazione chirurgica su obiettivi dello Stato Islamico in Siria. Sei bombardieri a lungo raggio russi Tu-22M3, "si sono alzati in volo dalla Russia hanno attraversato lo spazio aereo dell'Iraq e dell'Iran, per condurre raid su obiettivi Isis (oggetti recentemente identificati) nella provincia di Deir ez-Zor". Lo si apprende dal Ministero della Difesa russo a Mosca. Come risultato sono stati distrutti due punti di controllo, magazzini con armi e munizioni e attrezzature militari, uccisi militanti dell'Isis, rendono noto dalla Russia.

Colpiti e distrutti tutti gli obiettivi assegnati; la copertura dei caccia-bombardieri russi è stata condotta da Su-30CM e Su-35C, partiti dal campo d'aviazione Hmeymim. Il ministero rassicura che tutti gli aerei russi hanno fatto ritorno alla base.

Il tutto segue di 48 ore la telefonata di 45 minuti tra Vladimir Putin e Donald Trump, in cui "i presidenti russo e americano hanno fatto appello alla creazione di un vero e proprio coordinamento delle azioni degli Stati Uniti e Russia, al fine di sconfiggere Isis e altri gruppi terroristici in Siria", secondo quanto reso noto dal Cremlino.