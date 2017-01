Mosca, 24 gen. (askanews) - La Russia ha stilato e trasmesso ai ribelli siriani un progetto di Costituzione per la Siria. Lo ha annunciato Alexander Lavrentyev, il capo della delegazione russa ai colloqui di Astana, che si sono conclusi oggi, come riporta Ria Novosti. "Aspettiamo la loro reazione, che per noi è molto importante e interessante", ha detto l'emissario del Cremlino ai colloqui di pace tenuti nella capitale kazaka, che non hanno fruttato grandi progressi politici, ma hanno visto la conferma del cessate-il-fuoco sottoscritta da Mosca, Ankara e Teheran.