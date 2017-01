Siria, Lavrov: ai colloqui Ginevra si discuta della costituzione

Roma, 27 gen. (askanews) - I prossimi colloqui di Ginevra sulla crisi siriana, rinviati alla fine di febbraio, dovrebbero concentrarsi su questioni concrete, come la definizione di una costituzione. E' quanto ha detto oggi il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ricevendo a Mosca l'opposizione siriana per un incontro volto a fare il punto sui colloqui tenuti all'inizio della settimana ad Astana, in Kazakistan.

"E' stato gratificante vedere che il solo annuncio di questo incontro avuto ad Astana, così come dei preparativi e poi della tenuta di questo incontro abbiano spinto i nostri colleghi alle Nazioni Unite a intensificare il proprio impegno e, alla fine, ad annunciare i negoziati intra-siriani a Ginevra, sebbene ancora una volta la data sia stata spostata dall'8 febbraio alla fine del prossimo mese", ha detto Lavrov.

Il ministro russo ha quindi auspicato che le parti presenti al tavolo del negoziato di Ginevra "si concentrino su questioni concrete nel pieno rispetto dell'agenda prevista dalla risoluzione 2254, compresa l'elaborazione della costituzione". Mosca ha stilato e trasmesso nei giorni scorsi ai ribelli siriani un progetto di costituzione per la Siria. Oggi Lavrov ha precisato che si tratta di un tentativo di unire le posizioni indicate da Damasco e da diversi gruppi dell'opposizione, "per trovare un terreno comune", e ha auspicato che "tutti i siriani familiarizzino con questa bozza in vista dell'incontro di Ginevra", in modo che il progetto possa "stimolare discussioni pratiche volte ad arrivare a un accordo generale".

Complessivamente, dei 25 gruppi di opposizione invitati da Mosca all'incontro odierno con Lavrov, solo otto sono presenti nella capitale russa, stando alla France presse.

