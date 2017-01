Mosca, 24 gen. (askanews) - Il presidente ceceno Ramzan Kadyrov ha confermato oggi che soldati della Cecenia sono stati inviati in Siria nel quadro di un battaglione di polizia militare dispiegato dalla Russia per mettere in sicurezza Aleppo: una circostanza che Kadyrov aveva finora sempre negato.

Raccontando sul suo account Instagram della visita di funzionari ceceni a Damasco e Aleppo, Kadyrov ha scritto di essersi recato "in visita al battaglione della polizia militare del ministero della Difesa, in cui sono stati inclusi giovani soldati della Cecenia".

"I combattenti hanno raccontato con orgoglio il loro onore di essere al servizio della pace e dell'ordine ad Aleppo, proteggendo la popolazione civile contro i terroristi", ha spiegato Kadyrov.

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu aveva annunciato a fine dicembre, dopo la ripresa di Aleppo da parte del regime siriano, il dispiegamento di un numero di soldati russi, fra 300 e 400 soldati per "mantenere l'ordine" e "gettare le basi per un servizio di polizia nella città liberata".

Kadyrov non ha specificato quanti ceceni sono stati inglobati nel battaglione ma, in passato, ha sempre negato il coinvolgimento di militari della repubblica islamica del Caucaso russo nel conflitto siriano.

(fonte afp)