Teheran, 30 dic. (askanews) - Il cessate-il-fuoco tra il regime e i ribelli in Siria è "un grande successo". Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif.

Concluso sotto l'egida della Russia e della Turchia, è entrato in vigore a mezzanotte (le 23 di giovedì in Italia). "Il cessate-il-fuoco in Siria è un grande successo" su cui "occorre costruire attaccando le radici del terrorismo estremista", ha scritto Zarif sul suo profilo Twitter.

Il capo della diplomazia di Teheran aveva in precedenza avuto un colloquio telefonico con il suo omologo russo Sergei Lavrov, secondo l'agenzia di stampa Irna. "Hanno elogiato il cessate-il-fuoco in tutta la Siria e messo l'accento sulla lotta contro il terrorismo, i gruppi come lo Stato Islamico e al Nusra e i loro alleati", ha indicato l'Irna.

Si sono inoltre messi d'accordo per "proseguire la consultazione e il coordinamento nel quadro dell'accordo a tre tra Turchia, Iran e Russia in vista di negoziati tra il governo e i ribelli in Kazakistan", che dovrebbero svolgersi a gennaio, ha aggiunto l'Irna.

(fonte AFP)