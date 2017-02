Siria, Hrw: attacchi chimici di forze Assad ad Aleppo a fine 2016

New York, 13 feb. (askanews) - Le forze fedeli al regime siriano di Bashar al Assad hanno compiuto almeno otto attacchi con armi chimiche durante le settimane finali della battaglia per la conquista di Aleppo, uccidendo nove persone, fra cui quattro bambini: è quanto riferisce Human Right Watch in un rapporto pubblicato oggi.

L'organizzazione per i diritti umani ha compiuto interviste a testimoni, raccolto foto e montato immagini video che indicano che bombe al cloro sono state sganciate dagli elicotteri governativi durante l'offensiva militare su Aleppo, nel Nord della Siria, dal 17 novembre al 13 dicembre.

Circa 200 persone hanno accusato malori, più o meno gravi, causati dai gas tossici utilizzati dalle forze governative nelle aree controllate dall'opposizione, ha denunciato l'ong.

