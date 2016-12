Damasco, 24 dic. (askanews) - Le forze governative siriane si sono dispiegate nei quartieri di Aleppo recentemente riconquistati dai ribelli. Si tratta di un'area che offre uno squarcio apocalittico di distruzione, all'indomani della fine dell'evacuazione dei ribelli e dei civili.

La vittoria di Aleppo rappresenta una svolta importante per il regime di Bashar al Assad, che ha così riconquistato completamente la seconda città della Siria, anche approfittando dell'aiuto della Russia, che ha dato un cruciale sostegno aereo alle forze di Damasco.

Il presidente russo Vladimir Putin, parlando ieri nella conferenza stampa di fine anno, ha definito la riconquista di Aleppo come un "passo importantissimo" verso un regolamento del conflitto siriano, che è costato oltre 310mila vite dal 2011.

Le forze di Assad hanno annunciato giovedì sera la ripresa della parte di Aleppo, quella orientale, che era fuori dal loro controllo da luglio 2012. Da un mese avevano avviato un'offensiva devastante, che ha portato all'evacuazione di decine di migliaia di residenti e insorti verso le regioni ribelli nel Nord del Paese.

L'evacuazione ha avuto luogo anche grazie a un accordo tra Turchia, principale sostegno dei ribelli, la Russia e l'Iran, altro grande alleato di Assad. Putin ha chiamato il suo omologo siriano per felicitarsi della "liberazione" di Aleppo, precisanto che l'obiettivo è quello di arrivare a un "regolamento pacifico del conflitto, trovando un accordo generale", ha riferito il Cremlino. Assad, dal canto suo, ha assicurato che "la vittoria di Aleppo ha aperto la via a un processo politico in Siria".

Ieri mattina le forze governative sono penetrate nei tre ex bastioni ribelli di Sukkari, Zabdiye e al Machad, dove non avevano più messo piede negli ultimi quattro anni. Alla ricerca di esplosivo e di mine lasciati dai ribelli, hanno rastrellato le grandi arterie prima di proseguire nella loro avanzata nelle strade adiacenti.

Da giovedì sono stati dispiegati anche agenti della polizia militare russa per assicurare la sicurezza ad Aleppo, secondo quanto ha riferito Mosca.

Sicurezza che, in realtà, non è ancora completa. Lanci di razzi ribelli, i primi dopo l'annuncio della riconquista da parte di Damasco, hanno ucciso almeno sei civili, tra i quali due bambini, secondo quanto ha riferito l'Osservatorio siriano dei diritti umani. E, nella serata, dei raid aerei hanno colpito i territori ribelli a ovest di Aleppo uccidendo quattro militanti. Ma non è stato possibile sapere se siano morti per un attacco russo o siriano. (Fonte Afp)