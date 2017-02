Siria, De Mistura vuole colloqui diretti tra opposizione e regime

Roma, 22 feb. (askanews) - L'inviato Onu per la Siria Staffan de Mistura punta a colloqui faccia a faccia tra i rappresentanti del regime e dell'opposizione che domani si riuniranno a Ginevra per il quarto round dei colloqui intrasiriani volti a mettere fine a quasi sei anni di guerra. E' quanto riporta oggi il quotidiano panarabo Asharq al-Awsat, precisando di aver appreso da fonti diplomatiche che i due comitati Onu chiamati a discutere il cessate il fuoco e la consegna degli aiuti umanitari in Siria si riuniranno già oggi per "preparare il terreno" all'avvio di colloqui "positivi".

Secondo il quotidiano, anche Mosca sta premendo per colloqui diretti tra le delegazioni presenti a Ginevra, sul modello di quanto avvenuto ad Astana, in Kazakistan.

Riguardo al nodo della presenza di diverse delegazioni dell'opposizione, fonti occidentali hanno detto ad Asharq al Awsat che l'inviato Onu si riferirà ai rappresentanti della piattaforma di Mosca e il Cairo con il termine "partecipanti", mentre userà "delegazione dell'opposizione" per i rappresentanti dell'Alto Comitato per i negoziati.

Per quanto riguarda la presenza delle forze curde è certo che né il Partito democratico del Kurdistan, né le sue Forze democratiche siriane nè le Unità popolari di protezione del popolo saranno al tavolo del negoziato. Alcune fonti dell'opposizione siriana hanno detto che i curdi saranno rappresentati dalla delegazione dell'opposizione.