Siria, De Mistura: Onu spera di partecipare a riunione Astana

Mosca, 5 gen. (askanews) - L'Organizzazione delle Nazioni Unite spera di partecipare alla riunione sulla Siria ad Astana, che si terrà il 23 gennaio. Lo ha detto in una conferenza stampa l'inviato speciale delle Nazioni Unite in Siria, Staffan de Mistura. "Ci auguriamo che questo incontro si tenga nel contesto dei preparativi per i negoziati (siriani a Ginevra) all'inizio di febbraio, prevediamo di partecipare alla riunione (ad Astana) per contribuire a rendere più efficaci le decisioni da prendere nei negoziati di Ginevra", ha detto De Mistura.

Ai negoziati politici di Astana, capitale del Kazakistan, parteciperà certamente anche l'Iran e, nei dichiarati auspici del Cremlino, anche altre "potenze regionali" come l'Egitto. Oltre ovviamente a rappresentanti dell'opposizione e del governo di Bashar al Assad. Mentre risulta chiaro che l'Ovest è escluso.

Ancora a dicembre, il presidente russo Vladimir Putin ha detto che era d'accordo con il leader turco Recep Tayyip Erdogan per continuare il processo di negoziati di pace ad Astana. Secondo lui, la nuova piattaforma è in grado di integrare i colloqui di Ginevra. Il presidente del Kazakistan, Nursultan Nazarbayev, durante una conversazione telefonica con Putin ed Erdogan ha sostenuto questa iniziativa e ha annunciato la sua disponibilità a fornire una piattaforma per tali colloqui nella capitale kazaka.