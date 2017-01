Astana, 24 gen. (askanews) - I negoziati in corso ad Astana per una soluzione del conflitto siriano sono vicini a una "dichiarazione finale": lo ha detto questa mattina l'inviato delle Nazioni Unite, Staffan de Mistura, in apertura del secondo giorno di colloqui in Kazakistan.

"Non siamo lontani da una dichiarazione finale", ha detto il diplomatico delle Nazioni unite, mediatore dei negoziati indiretti tra le delegazioni del regime e dei ribelli. "Ci sono discussioni molto intense perché non si tratta di un documento, si tratta di una cessazione delle ostilità, che significa vita per i siriani", ha aggiunto De Mistura, stimando che i colloqui potrebbero concludersi oggi.

(fonte AFP)