Siria, combattimenti a Wadi Barada, vicino fonti acqua Damasco

Nell'area, nonostante tregua, non sono mai smessi

Roma, 15 gen. (askanews) - Violenti combattimenti hanno avuto luogo nella notte nel settore di Wadi Barada, vicino alla capitale siriana, tra forze governative e ribelli, poche ore dopo l'assassinio di un negoziatore. L'ha riferito oggi l'Osservatorio siriano dei diritti umani.

"Violenti combattimenti sono scoppiati dopo la mezzanotte tra forze del regime e combattenti degli Hezbollah libanese da una parte e gruppi ribelli dall'altra", ha indicato il direttore dell'osservatorio Rami Abdel Rahman.

I combattimenti proseguono nell'area a 15 km da Damasco dal 20 dicembre, nonostante l'entrata in vigore a fine di cembre di un accordo di cessate-il-fuoco in Siria mediato da Russia, Iran e Turchia, che prevede negoziati tra le parti in conflitto a partire da 20 gennaio ad Astana, la capitale del Kazakistan.

Questi combattimenti hanno danneggiato le condotte dell'acqua che alimentano Damasco, creando disagi a oltre 5 milioni di cittadini siriani della capitale.

La ripresa degli scontri è avvenuta dopo la morte del capo del comitato dei negoziatori nella regione, l'ufficiale in pensione Ahmad al Ghadban, "ucciso da uomini armati non identificati mentre accompagnava le squadre di manutenzione a Wadi Barada", ha precisato Rahman.

Secondo il capo dell'osservatorio, "le forze del regime hanno tentato con i loro alleati di avanzare verso la località di Ain el Fije, dove si trovano le fonti d'acqua" e hanno bombardato con l'artiglieria pesante dfopo mezzanotte le zopne di combattimento.

Le due parti si accusano reciprocamente della morte di Ghadban, che aveva assunto le funzioni 24 ore prima della sua uccisione in virtù d'un accordo che permetteva l'ingresso delle squadre di manuntenzione a Wadi Barada. Queste dovevano riparare le infrastrutture che alimentano di acqua la capitale.

(Fonte Afp)