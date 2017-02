Siria, Assad: divieto Trump contro terroristi, non contro siriani

Roma, 16 feb. (askanews) - Per il presidente siriano Bashar al Assad la decisione dell'omologo americano Donald Trump di vietare ai siriani l'ingresso negli Stati Uniti non deve essere letta "contro la popolazione siriana". "E' contro i terroristi che potrebbero infiltrarsi tra i migranti in Occidente - ha detto nell'intervista rilasciata a radio Europe 1 - perchè è già accaduto, in Europa, soprattutto in Germania".

"Penso che l'obiettivo di Trump sia quello di negare l'ingresso a quelle persone, quindi ha preso la sua decisione. Come presidente, non è questo a preoccuparmi. Mi preoccupa far rimpatriare i siriani, non mandarli negli Stati Uniti - ha aggiunto - non sono felice di vederli migrare verso altri Paesi. Ciò che mi rende felice è che possano tornare in Siria perché vogliono tornare. Perchè la maggior parte dei siriani è fuggita a causa del terrorismo e per l'embargo occidentale. Quindi se vogliono agire su questa decisione, chiedo a Trump e ai Paesi occidentali di revocare l'embargo e di smettere di sostenere i terroristi".