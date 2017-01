Intesa per creazione "meccanismo trilaterale" di monitoraggio

Roma, 24 gen. (askanews) - Russia, Turchia e Iran hanno raggiunto un accordo sul monitoraggio del cessate-il-fuoco in Siria durante i negoziati in corso ad Astana, la capitale del Kazkistan.

"Turchia, Russia e Iran hanno raggiunto un accordo per la creazione di un meccanismo trilaterale per il monitoraggio del cessate il fuoco in Siria". Lo hanno riferito fonti diplomatiche, citate dalla stampa russa e turca.