Roma, 20 gen. (askanews) - Russia e Siria hanno firmato un accordo per ampliare e modernizzare la base navale russa nel porto siriano di Tartus. E' quanto riportano le agenzie di stampa russe, precisando che l'accordo è stato firmato il 18 gennaio scorso e avrà durata di 49 anni.

"L'accordo è valido per 49 anni e sarà prorogato automaticamente ogni 25 anni a meno che una delle parti non notifichi alla controparte, almeno un anno prima in forma scritta e attraverso i canali diplomatici, la propria intenzione di revocarlo", si legge nel il documento pubblicato oggi dal governo di Mosca. L'intesa prevede che la Russia abbia la completa autorità legale sulla base e che la usi gratuitamente.

La base sarà protetta dal cielo e dal mare da armi russe, mentre la Siria garantirà la protezione da terra. Inoltre l'accordo prevede che Russia possa dispiegare fino a 11 navi da guerra nel porto di Tartus, compresa quelle a propulsione nucleare "a condizione che vengano rispettate le nome di sicurezza nucleare e ambientale".