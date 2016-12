New York, 31 dic. (askanews) - Misure senza precedenti a New York per garantire la sicurezza, durante i festeggiamenti di Capodanno a Times Square. Le autorità della città statunitense hanno reso noto che saranno impiegati circa 7.000 poliziotti e 100 pattuglie, e che 65 camion della nettezza urbana riempiti di sabbia chiuderanno gli accessi alle strade adiacenti, per evitare attentati terroristici come quello di Berlino. Secondo le autorità, circa due milioni di persone festeggeranno l'inizio del 2017 nell'area di Times Square.

"Avremo uno degli eventi più controllati in uno dei posti più sicuri di tutto il mondo", ha detto il capo della polizia, James O'Neill, in conferenza stampa. Al momento, comunque, "non ci sono minacce specifiche per Capodanno in generale o per i festeggiamenti a Times Square". Quest'anno, però, è stato deciso di prendere maggiori precauzioni, non solo nella celebre piazza newyorchese ma anche altrove, come per esempio a Central Park e a Coney Island.

A Times Square, gireranno agenti con armi pesanti e cani antibomba; poliziotti in borghese si mischieranno a newyorkesi e turisti; centinaia di telecamere monitoreranno l'area e una flotta di elicotteri sorvolerà la zona. Le persone che vorranno accedere a Times Square dovranno superare vari controlli e, quest'anno, la chiusura delle strade si estenderà fino alla 59esima.

"Potrete vedere molto e, come sempre, ci sarà molto che non vedrete [...] Questa combinazione ci tiene al sicuro", ha spiegato il sindaco Bill de Blasio, commentando il piano di sicurezza per la serata.

Oltre alla sicurezza, bisogna pensare anche ai festeggiamenti. L'ingresso a Times Square è gratuito, ma questo non vuol dire che i partecipanti all'evento non spenderanno nemmeno un dollaro: per esempio, chi potrà rinunciare agli occhiali a forma di 2017? Dai venditori ambulanti potranno essere acquistati per 4 dollari oppure, se si è in comitiva, per 10 dollari si riuscirà a ottenerne tre paia. Chi vorrà festeggiare con le 'bollicine' ufficiali della serata, ovvero con una bottiglia di Barefoot Bubbly, dovrà spendere 10 dollari, ma non potrà brindare per le strade, visto che non è consentito.

Per partecipare alle feste organizzate dai due Applebee a Times Square, con cibo e bevande illimitate per gli 800 ospiti, servono invece 375 dollari (250 per i bambini). Per godere di un punto di osservazione privilegiato sulla piazza, da una delle "ball-drop rooms", ovvero le camere del New York Marriott Marquis da cui è possibile vedere la discesa della sfera luminosa a mezzanotte, servono invece 8.000 dollari per una permanenza minima di tre notti.