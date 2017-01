Seoul: Nordcorea ha plutonio sufficiente per 10 bombe atomiche

Seoul, 11 gen. (askanews) - La Corea del Nord ora ha plutonio sufficiente per fabbricare dieci bombe atomiche, secondo la Corea del Sud, che annuncia la sua stima una settimana dopo che il leader di Pyongyang Kim Jong-Un ha detto che il Paese è vicino a testare un missile balistico intercontinentale. Si ritiene che l'isolato Paese comunista, che ha effettuato cinque test nucleari e numerosi lanci missilistici, stia progettando un'accelerazione dello sforzo nucleare quest'anno e allo stesso tempo stia mettendo a punto un sistema militare in grado di colpire il territorio degli Stati Uniti. Gli analisti sono divisi sulle reali capacità nucleari di Pyongyang, ma tutti sono concordi nel dire che ha fatto enormi progressi da quando Kim ha assunto il potere dopo la morte del padre Kim Jong-Il a dicembre 2011.

Il ministero della difesa di Seoul ha reso noto di ritenere che Pyongyang abbia 50 chilogrammi di plutonio per uso militare a fine 2016, sufficiente per dieci bombe, da 40 chilogrammi otto anni prima. Il Nord ha anche una "considerevole" capacità di fabbricare bombe con uranio arricchito, scrive il ministero nel suo libro bianco, pubblicato a scadenza biennale, che però non fornisce una stima sulle scorte di uranio arricchito, protette, dice, da un segreto impenetrabile. A giugno il think tank Usa Institute for Science and International Security aveva stimato che Pyongyang abbia un arsenale nucleare di 21 bombe, da 10-16 ordigni nel 2014. Il Nord ha aumentato le scorte di plutonio grazie alla riaccensione del reattore nucleare di Yongbyon, disattivato nel 2007 in cambio di aiuti, ma riaperto nel 2013 dopo il terzo test nucleare, afferma Seoul.

(fonte Afp)