Seoul e Washington proseguono in dispiegamento scudo antimissile

Roma, 2 feb. (askanews) - La Corea del Sud e gli Stati uniti hanno concordato oggi che proseguiranno nel progetto di dispiegamento del sistema anti-missilistico THAAD che ha fortemente irritato la Cina.

Il primo ministro sudcoreano Hwang Kyo-ahn e il segretario alla Difesa Usa James Mattis hanno confermato che i due alleati procederanno con l'installazione del sistema Terminal High Altitude Defense in Corea del Sud, come pianificato.

Mattis è arrivato oggi in Corea del Sud, come prima tappa di un viaggio che include anche il Giappone, i due principali alleati degli Usa in Asia orientale. Si tratta della prima visita all'estero di un alto esponente dell'amministrazione Trump.

Durante la campagna, Trump ha suscitato molte preoccupazioni a Seoul e Tokyo, quando ha parlato di un maggiore contributo che i due paesi dovrebbero dare per la loro difesa, minacciando anche un ritiro delle forze americane (28.500 uomini in Corea del Sud e 47mila in Giappone) e suggerendo che i due paesi asiatici si dotino dell'arma nucleare.

Washington e Seoul hanno annunciato di voler installare il THAAD dopo una serie di test atomici e missilistici. Kim Jong Un, il leader nordcoreano ha sostenuto di essere "alla fase finale" nella costruzione di un missile balistico intercontinentale in grado di colpire gli Stati uniti.

La Cina, dal canto suo, teme che il THAAD possa minare la propria capacità di deterrenza balistica.

