Senato Usa conferma nomina di DeVos a ministra dell'Istruzione

New York, 7 feb. (askanews) - Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina di Betsy DeVos, una miliardaria paladina delle scuole private, come segretaria all'Istruzione. Si è trattata di una delle scelte più controverse del presidente Donald Trump per il suo governo.

Decisivo, come previsto, è stato il voto del vicepresidente Mike Pence. Due senatrici repubblicane avevano infatti annunciato pubblicamente il loro voto contro DeVos, portando la situazione in aula in pieno equilibrio, con 50 voti a favore e 50 contro. Il vicepresidente Pence, presidente del Senato, ha così espresso il proprio voto, garantendo la nomina della miliardaria. Per la prima volta nella storia statunitense, è stato necessario il voto di un vicepresidente per confermare un ministro.