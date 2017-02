Scozia, voto simbolico in Parlamento contro lancio della Brexit

Atteso per le 18 italiane. Sturgeon: per noi è test chiave

Edimburgo, 7 feb. (askanews) - Il Parlamento scozzese esprimerà ufficialmente oggi la sua opposizione all'uscita del Regno unito dall'Unione europea, votando simbolicamente contro il progetto di legge governativo che autorizza il primo ministro britannico Theresa May a lanciare i negoziati per la Brexit. Il voto è atteso per le 18 ora italiana, ma non avrà alcun peso su Londra dopo che la Corte suprema ha stabilito che i governi regionali non dovranno essere consultati.

Tuttavia il voto è stato presentato dal Partito nazionale scozzese come uno dei più importanti della storia dei parlamenti regionali britannici. "E' uno dei voti più significativi della storia del parlamento scozzese dalla devoluzione" accordata ai parlamenti regionali, ha dichiarato la premier Nicola Sturgeon. "Questo voto è molto più che simbolico. Si tratta di un test chiave per sapere se la voce della Scozia è ascoltata e se i nostri desideri possono essere presi in considerazione nel processo britannico" della Brexit, ha aggiunto.

Anche il partito laburista scozzese, forte di 24 rappresentanti al parlamento regionale, ha espresso la sua opposizione al disegno di legge, fornendo il suo sostegno al Snp, che ha 63 rappresentanti su 129.

Al referendum sull'indipendenza della Scozia nel 2014, Edimburgo si è vista promettere di essere considerata un "partner alla pari" di Londra nel Regno Unito, in caso di vittoria di no alla scissione (come poi effettivamente avvenuto, con il 55% dei voti). Venti mesi più tardi, la Scozia ha votato al 62% per rimanere nell'Ue, in controtendenza al resto del Paese che si è espresso in favore della Brexit con il 52% dei voti.

(fonte afp)