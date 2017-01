Scontro tra Tajani e Pittella per presidenza Europarlamento

Strasburgo, 17 gen. (askanews) - Antonio Tajani (Fi/Ppe) contro Gianni Pittella (Pd/S&D): ormai è questo lo scenario che si conferma dopo il primo il primo turno di voto per l'elezione, oggi a Strasburgo, del nuovo presidente del Parlamento europeo. Ma il favorito è chiaramente Tajani, visto l'accordo politico negoziato ieri in tarda serata e firmato stamattina alle 8 fra il suo gruppo, il Ppe (217 seggi), e quello liberaldemocratico (Alde, 68 seggi) di Guy Verhofstadt, che si è ritirato dalla corsa per la presidenza dell'Assemblea di Stasburgo. Il Ppe, inoltre, sostiene anche di avere un'intesa con i Conservatori europei (Ecr, 74 seggi), ma la loro candidata, la belga fiamminga Helga Stevens, si è comunque presentata al primo turno e non si è ancora ritirata per il secondo, che comincia alle 13.

Al primo turno, stamattina, la maggioranza assoluta dei 683 voti validi espressi sarebbe stata pari a 342 voti (la metà più uno). Tajani ha preso 274 voti. Sono praticamente tutti i voti del Ppe, più una buona parte dell'Alde. Per vincere, a Tajani servono i voti dei Conservatori europei (74), che per ora stanno andando tutti alla loro candidata, la Stevens (al primo turno ha preso 77 voti).

Pittella, da parte sua, ha preso 183 voti, praticamente solo quelli (189) di cui dispone il suo gruppo S&D. Se anche riuscisse ad avere tutti i voti dei Verdi (51) e della Sinistra unitaria europea (Gue, 52), Pittella non ce la farebbe, dopo che è venuto a mancare il sostegno, su cui pensava di contare fino a ieri, di almeno una parte dei Liberaldemocratici.

L'accordo dei Popolari con l'Alde, oltre che indicare le priorità politiche perseguite da entrambi i gruppi, comporta soprattutto una garanzia per i Liberali di mantenere nella seconda metà della legislatura le due vicepresidenze del Parlamento europeo che occupano attualmente, nonostante il fatto che i Conservatori europei dell'Ecr, pur avendo più seggi, ne abbiano solo una.

Questa circostanza è rilevante nell'intesa che il Ppe vuole mantenere con il gruppo Ecr, per assicurarsi il suo appoggio a Tajani nel voto finale. I conservatori dovrebbero accettare di mantenere una sola vicepresidenza dell'Assemblea. In cambio, dovrebbero ricevere dal Ppe e dall'Alde, a quanto affermano alcune fonti, la garanzia di essere nella "cabina di regia" del Parlamento europeo nei futuri negoziati per la Brexit, che per l'Assemblea di Strasburgo saranno condotti proprio da Verhofstadt. Tuttavia, nelle file dell'Ecr c'è in soddisfazione e la questione non sembra ancora del tutto risolta, come dimostra il fatto che la Stevens non si è ancora ritirata dalla corsa per la presidenza. Evidentemente, tra i Conservatori c'è chi non vuole rinunciare a chiedere la seconda vicepresidenza.